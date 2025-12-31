Sakarya'da 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' programı düzenlendi

Sakarya'da " Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı gerçekleştirildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı tarafından Adapazarı Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen program, sela ve ezan okunmasıyla başladı.

İstiklal Marşı'nın ardından Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polis memurları Turgut Külünk, Yasin Koçyiğit, İlker Pehlivan ve tüm şehitler için dua edildi.

AGD Sakarya Şube Başkanı Celal Aydın, programda yaptığı konuşmada, burada sadece bir tarih hatırlatmak için değil, bir ruhu diriltmek, bir bilinci tazelemek ve ümmet olmanın sorumluluğunu yeniden kuşanmak için bir araya gelindiğini ifade etti.

Aydın, "Mekke'nin fethi"nin merhamet, adalet ve teslimiyetin yeryüzüne yeniden hakim oluşunun adı olduğunu dile getirerek, "Kudüs ise ümmetin kalbidir, izzetidir, onurudur. Bizler de bu gece hem fethin ruhunu hem de Kudüs'ün sarsılmaz direnişini aynı yürekle selamlıyoruz." diye konuştu.

Bu gecenin yalnızca bir anma değil, diriliş ve dayanışma hikayesi olduğunu belirten Aydın, "İçinde yaşadığımız zaman diliminde ümmet coğrafyası ağır imtihanlardan geçerken, bizlere düşen sorumluluk, fethin ruhunu kavramak, Kudüs'ün hakikatini haykırmak ve bu mücadelenin birer neferi olmaktır." ifadelerini kullandı.

Kurra Hafız Doğan Temiz tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, sinevizyon gösteriminin ardından lise ve ortaokul öğrencileri tiyatro gösterimi gerçekleştirdi, şiir okundu.

Vatandaşların katıldığı umre çekilişinin ardından sona eren programa, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.