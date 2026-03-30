Türk futbolunda deprem etkisi yaratan gelişme: Süper Lig'de küme düşmeler olabilir

Türk futbolunu sarsan bahis ve şike iddiaları gündemdeki yerini korurken, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda Süper Lig'i yakından ilgilendiren çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı. Antalyaspor, Alanyaspor, Eyüpspor, Kasımpaşa ve Samsunspor'la ilgili yürütülen incelemelerde sona gelindiğini belirtti.

  • Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmada yöneticiler bazında şike tespit edildiği iddia edildi.
  • Kasımpaşa ile Samsunspor arasında oynanan maçta olağan dışı mali büyüklükte bahis oynandığı ve şike tespit edildiği iddia edildi.
  • Şike iddialarının doğrulanması halinde ilgili kulüpler için ligden düşme veya 12 puana kadar puan silme cezaları gündeme gelebilir.

"ŞİKE TESPİT EDİLDİ" İDDİASI

Sinan Burhan, Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmayla ilgili yöneticiler bazında şike tespit edildiğini öne sürdü. Bu iddia, Türk futbolunda büyük yankı uyandırabilecek nitelikte değerlendiriliyor.

"OLAĞAN DIŞI BAHİS OYNANDI"

Burhan, Kasımpaşa ile Samsunspor arasında oynanan maçta da olağan dışı mali büyüklükte bahis oynandığını ve bu karşılaşmada da şike tespit edildiğinin iddia edildiğini ifade etti.

EYÜPSPOR DETAYI

Açıklamalarda Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın isminin de kara para ve şike iddialarıyla anıldığını belirten Burhan, soruşturmanın geniş kapsamlı yürütüldüğünü dile getirdi.

CEZA İHTİMALİ GÜNDEMDE

Sinan Burhan, tüm bu iddiaların doğrulanması halinde ilgili kulüpler için ligden düşme ya da 12 puana kadar puan silme cezalarının gündeme gelebileceğini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ise son aşamaya yaklaşıldığını ifade etti.

İstanbul'da polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, 16 kişi yaralandı

İstanbul'da zincirleme kaza! 1 polis şehit oldu, çok sayıda yaralı var
İsrail tarihinin en büyük bütçesi onaylandı! Savunmaya 45 milyar dolar ayrıldı

İsrail tarihinde bir ilk yaşanıyor
ABD, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için operasyon planlıyor

Rejim değişikliği falan hikaye, ABD fotoğraftakinin peşinde
Hizbullah: İsrail'e 2 Mart'tan bu yana 1100 saldırı düzenledik

Savaşın gidişatını değiştiren örgüt
Otel odasında yarı çıplak gözaltına alınan Özkan Yalım'la ilgili yeni gelişme

Otel odasında yarı çıplak yakalanan başkanla ilgili yeni gelişme
Uygunsuz vaziyette yakaladığı eşi ile dayısına kurşun yağdırdı

Yasak aşk baskınında kan aktı! Eşi ile dayısına kurşun yağdırdı
Trump'ın mesajıyla piyasalar alev aldı! Petrol 116 doların üzerine çıktı

Trump'ın mesajıyla piyasalar alev aldı
Hizbullah: İsrail'e 2 Mart'tan bu yana 1100 saldırı düzenledik

Savaşın gidişatını değiştiren örgüt
Oriana Correia Gomes, milli futbolcu ile dünyaevine girdi

Türk yıldızla sessiz sedasız dünyaevine girdi
Ehliyetine el konuldu, 2 saat sonra yine yakalandı! İşte kesilen ceza

Ehliyetine el konuldu, 2 saat sonra yine yakalandı