Türk futbolunda deprem etkisi yaratan gelişme: Süper Lig'de küme düşmeler olabilir

Türk futbolunu sarsan bahis ve şike iddiaları gündemdeki yerini korurken, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Burhan, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede Süper Lig'i yakından ilgilendiren çarpıcı iddiaları kamuoyuyla paylaştı.

"ŞİKE TESPİT EDİLDİ" İDDİASI

Sinan Burhan, Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmayla ilgili yöneticiler bazında şike tespit edildiğini öne sürdü. Bu iddia, Türk futbolunda büyük yankı uyandırabilecek nitelikte değerlendiriliyor.

"OLAĞAN DIŞI BAHİS OYNANDI"

Burhan, Kasımpaşa ile Samsunspor arasında oynanan maçta da olağan dışı mali büyüklükte bahis oynandığını ve bu karşılaşmada da şike tespit edildiğinin iddia edildiğini ifade etti.

EYÜPSPOR DETAYI

Açıklamalarda Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın isminin de kara para ve şike iddialarıyla anıldığını belirten Burhan, soruşturmanın geniş kapsamlı yürütüldüğünü dile getirdi.

CEZA İHTİMALİ GÜNDEMDE

Sinan Burhan, tüm bu iddiaların doğrulanması halinde ilgili kulüpler için ligden düşme ya da 12 puana kadar puan silme cezalarının gündeme gelebileceğini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ise son aşamaya yaklaşıldığını ifade etti.

