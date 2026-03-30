İsrail'in hedef aldığı Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1238'e yükseldi

İsrail’in 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda can kaybı 1238’e, yaralı sayısı 3 bin 543’e yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında 124 çocuk ve 87 kadın bulunurken 52 sağlık çalışanı da yaşamını yitirdi, artan sivil kayıplar ve sağlık sistemine yönelik saldırılar insani krizi derinleştirdi.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında bilanço ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart’tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1238’e, yaralı sayısının ise 3 bin 543’e yükseldiğini açıkladı.

SALDIRILARDA SİVİLLER HEDEF OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaşamını yitirenler arasında 124 çocuğun ve 87 kadının bulunduğu belirtildi. Sivil kayıpların yüksekliği, bölgede insani krizin derinleştiğini gözler önüne serdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA HAYATINI KAYBETTİ

İsrail saldırılarında sağlık sistemi de ağır darbe aldı. Açıklamaya göre 52 sağlık çalışanı hayatını kaybederken, 127 sağlık personeli yaralandı. Hastaneler ve sağlık altyapısının zarar görmesi, yaralılara müdahaleyi zorlaştırıyor.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

2 Mart’tan bu yana süren saldırıların aralıksız devam ettiği belirtilirken, can kaybının artmasından endişe ediliyor. Uluslararası kamuoyunda ateşkes çağrıları sürerken bölgede gerilim düşmüyor.

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Uzmanlar, artan sivil kayıplar ve sağlık sistemine yönelik zararların, Lübnan’da uzun vadeli bir insani krize yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1238 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni açıklama: Kontrolü ele geçirmeye başladık

Trump, İran'ı can damarından vurdu: Ele geçirmeye başladık
Trump'ın mesajıyla piyasalar alev aldı! Petrol 116 doların üzerine çıktı

Trump'ın mesajıyla piyasalar alev aldı
İsrail tarihinde bir ilk! 2026 bütçesi onaylandı

İsrail tarihinde bir ilk yaşanıyor
Dondurma içinde çivi yedirdikleri müşteriye 14 milyon dolar tazminat ödeyecekler

Yediği dondurma ile hayatı kararan kadına rekor tazminat
Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi

Havalimanı böyle kalabalık görmedi! Bavulları için resmen savaştılar
Çin ve Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra bir ilk

Savaşın gölgesinde 6 yıl sonra bir ilk
Fenerbahçe'den bomba karar! Yıldız ismi neredeyse bedava verecekler

Fenerbahçe'den bomba karar! Yıldız ismi neredeyse bedava verecekler
Dondurma içinde çivi yedirdikleri müşteriye 14 milyon dolar tazminat ödeyecekler

Yediği dondurma ile hayatı kararan kadına rekor tazminat
Yeni paraşütünü test ederken hayatını kaybetti

4 bin metreden yere çakıldı! Test atlayışı faciayla bitti
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek

Sürücüler isyan etti, bakanlık yeni sistemi devreye aldı