İran, iki siyasi mahkumu idam etti

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 31. gününde tüm şiddetiyle devam ederken, karşılıklı açıklamalar ve nokta atışları bölgede tansiyonun iyiden iyiye yükselmesine neden oluyor. Bugün ise Tahran yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi.

İran yargısı, Tahran’da düzenlenen bir dizi saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle iki kişinin idam edildiğini duyurdu. Açıklama, ülkede güvenlik ve muhalefet tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

“BİRDEN FAZLA SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİLER” İDDİASI

Yargıdan yapılan açıklamada, Akbar Daneshvarkar ve Mohammad Taghavi Sangdehi’nin başkent Tahran’da birden fazla saldırı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Yetkililer, zanlıların kullandığı güvenli evlerde patlayıcı fırlatıcılar bulunduğunu bildirdi.

2024’TE İDAMA MAHKUM EDİLMİŞLERDİ

İki siyasi mahkumun, 2024 yılında Tahran Devrim Mahkemesi tarafından idama mahkûm edildiği belirtildi. Kararın ardından süreç tamamlanarak infazın gerçekleştirildiği ifade edildi.

MEK BAĞLANTISI SUÇLAMASI

İranlı yetkililer, idam edilen kişilerin yurt dışında faaliyet gösteren muhalif Halkın Mücahitleri Örgütü (MEK) ile bağlantılı olduğunu iddia etti. Söz konusu örgüt, İran yönetimi tarafından uzun süredir “terör örgütü” olarak tanımlanıyor.

TARTIŞMALAR YENİDEN GÜNDEMDE

İnfaz kararı, ülkede yargı süreçleri ve siyasi mahkumlara yönelik uygulamalar konusunda tartışmaları yeniden alevlendirdi. Uluslararası kamuoyunda ise İran’daki idam cezalarına yönelik eleştirilerin sürmesi bekleniyor.