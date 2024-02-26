Sakarya'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü yaralandı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir sürücü, köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucu aracının tarlaya devrilmesi sonucu yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, aracın tarlaya devrilmesi sonucu yaralandı.
Göynük istikametinde seyreden A.S. idaresindeki 42 SG 411 plakalı hafif ticari aracın önüne Çamlık mevkisinde aniden köpek çıktı.
Hayvana çarpmamak için manevra yapan sürücü, aracın tarlaya devrilmesi sonucu yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarılan yaralı sürücü, ihbar üzerine gelen ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.