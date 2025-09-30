Haberler

Kayıp 3 çocuk annesinin nehir kıyısında ayakkabı ve telefonu bulundu

Karasu ilçesinde kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Aysun A.'nın cep telefonu ve ayakkabıları Sakarya Nehri kıyısında bulundu. Ekipler, nehir ve çevresinde arama çalışmalarına devam ediyor.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Aysun A.'nın (35) Sakarya Nehri kıyısında cep telefonu ve ayakkabıları bulundu. Ekipler, nehir ve çevresinde arama yaparken, Aysun A.'ya ulaşılamadı.

Adatepe Mahallesi'nde Sakarya Nehri kıyısında dün gece saatlerinde cep telefonu ve ayakkabılar bulundu. Bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede ayakkabı ve cep telefonunun kayıp olarak aranan Aysun A.'ya ait olduğu belirlendi. Ekipler, nehirde ve çevresinde arama çalışması başlattı. Ancak şu ana kadar sonuç alınamadı.

Ekiplerin Aysun A.'yı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
