Haberler

Sakarya'da üniversite öğrencileri ile sektör temsilcileri "Kariyer Zirvesi"nde buluştu

Sakarya'da üniversite öğrencileri ile sektör temsilcileri 'Kariyer Zirvesi'nde buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde düzenlenen Kariyer Zirvesi'nde 65 firma öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler stantlarda bilgi alırken yıl sonu projelerini de sergiledi. Etkinlikle nitelikli istihdam ve iş bulma imkanı hedefleniyor.

Sakarya'da üniversite öğrencileri ile sektör temsilcilerini bir araya getiren "Kariyer Zirvesi" düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sakarya Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, firma ve kurumların okulda açtığı stantlarda görevlilerden bilgi aldı. Öğrenciler ayrıca, etkinlikte yıl sonu projelerini de sergiledi.

Öğrencilerle sektörü bir araya getiren etkinlikle işverenin nitelikli istihdam ihtiyacının karşılanması, iş hayatına atılacak öğrencilere iş bulma imkanı sağlanması hedefleniyor.

SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, AA muhabirine, üniversitenin kurulduğu yıldan bu yana "Kariyer Zirvesi" programları yapmaya devam ettiklerini belirterek, etkinlikte öğrencilerle işletmeleri buluşturduklarını söyledi.

Etkinlikte 65 firmanın bulunduğunu aktaran Özkan, "Öğrencilerimizin iş dünyasına adım atacakları, yaz dönemindeki mezunlara da iş imkanı, eğitime devam eden öğrencilerimize de işletmede mesleki eğitim kapsamında iş yeri bulmalarına önemli katkı sağlamaktadır. Katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Burada öğrencilerimiz projelerini işletmelere sunuyor. Bu da öğrencilerimizin mezun olmadan önce yetkinliklerini arttırma ve kendi becerilerini diğer öğrencilerle paylaşmasını ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı
Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan 'Hürmüz' açıklaması

El sıkışmaları sonrası İran'dan beklenen açıklama geldi

Kastamonu bu olayla çalkalanıyor! Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı

Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı
Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin

Servis edilen yazışmalar sonrası Özgür Özel'den karşı hamle

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Masaj salonuna fuhuş baskını! O anlar kamerada

Fuhuş baskını kamerada

Küresel Sumud Filosu Gazze'ye gitmek üzere Marmaris'ten demir aldı

54 tekne Gazze için yola çıktı! Filoda HAK-İŞ Genel Başkanı da var
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
İzmir'de dev hortum paniği! Vatandaşlar büyük korku yaşadı

ABD değil Türkiye! Şehirde oluşan dev hortum büyük panik yarattı
Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor

Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor
Meyhane açılışını duayla yaptılar! Bir de emekli imam çağırdılar

Bu görüntüler meyhane açılışından! Bir de imam çağırdılar