Sakarya'da jandarma ekipleri, fabrika çalışanları ile velilere eğitim verdi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, tekstil ve su fabrikası çalışanları ile öğrenci velilerine yönelik kadına yönelik şiddet ve uyuşturucuyla mücadele konularında farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde, KADES uygulaması, tedbir kararları ve madde bağımlılığıyla mücadele gibi konular ele alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte faaliyet gösteren tekstil ve su fabrikasındaki çalışanları ile öğrenci velilerine, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin farkındalık eğitimi düzenlendi.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, tekstil ile su fabrikasında çalışan 252 kadın ve 114 erkek personel ile Söğütlü ilçesindeki Türk-Fransız Kardeşlik Ortaokulu'nda eğitim gören 85 öğrencinin velisine eğitim verildi.

Eğitimde, KADES uygulaması tanıtımı, aile ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi, tedbir kararları, elektronik kelepçe uygulaması, madde bağımlılığıyla mücadele, UYUMA aplikasyonun nasıl kullanılacağı konularında bilgi verildi.

Eğitim kapsamında "Kadına El Kalkamaz" pankartı da açıldı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
