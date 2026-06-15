Haberler

Sakarya'da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Sakarya'da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve tanıtım standı kuruldu.

Sakarya'da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören ve etkinlik düzenlendi.

Yıl dönümü kapsamında Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tanıtım standı kurularak jandarmanın çalışmaları ve toplum destekli faaliyetler hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte, çocuklar ve vatandaşlar jandarma personeliyle hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı

ABD-İran mutabakatında dünyanın beklediği adım atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı

Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar

Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar
Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz

Bir ili sevince boğan gelişme! Vali: Resmi Gazete'yi bekliyoruz
'Sesim Yok' dedi, maça gitti: Rod Stewart’ın Dünya Kupası kaçamağı hayranlarını kızdırdı

Konserini iptal edip Dünya Kupası'na giden ünlü şarkıcıya tepki yağdı
Evinin balkonundayken düğünde açılan ateşte göğsünden vurulan kadın öldü

Ne kalp krizi, ne de yüksekten düşme! Balkonda otururken can verdi
Okan Buruk'tan ayrılık izni: Çok istiyorsan gidebilirsin

Okan Buruk'tan ayrılık izni: Çok istiyorsan gidebilirsin
Evden 800 bin TL'lik pırlanta hırsızlığında temizlikçiye gözaltı

800 bin liralık vurgunda gözaltına alındı