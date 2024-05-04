Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınayan bir açıklama yaptı. İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ve hasta demeden uyguladığı soykırım, vahşet ve katliamların tarihte emsaline rastlanmamış boyuta ulaştığına işaret edildi.

Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, ellerinde pankart ve dövizlerle Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplandı.

Grup adına açıklama yapan Sakarya Kültür ve Eğitim Vakfı (SAKEV) Başkanı Baycan Ateş, kanayan yara olan Gazze için birey veya sivil toplum kuruluşları olarak yapabileceklerini yapmanın gayreti gereği bir araya geldiklerini söyledi.

Ateş, insanlığın tarih boyunca birçok zulme ve katliama şahitlik ettiğini belirterek, İsrail'in, menfaatleri ve hain emelleri için aylardır Gazze'yi ateşe verdiğini söyledi.

İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ve hasta demeden uyguladığı soykırım, vahşet ve katliamların tarihte emsaline rastlanmamış boyuta ulaştığına işaret eden Ateş, "Sözde özgürlük, insan hakları ve demokrasi havarileri olan Batı dünyası, bu zulmün karşısında üç maymunu oynamaya devam etmektedir. İradelerini ve insan sıfatını kaybetmiş olmalarının bir neticesi olarak gösterdikleri tüm bu vahşet ve soykırım karşısında zalim siyonist İsrail'i ve işbirlikçisi olan emperyalistleri telin ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ateş, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Sakarya İsrail Çocuk Gazze Sivil Toplum İnsan Hakları Dış Politika Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Etimesgut Bld. - İnegölspor maçı CANLI İZLE! Etimesgut Bld. - İnegölspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Derince Bld. - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Derince Bld. - Denizlispor maçı nereden izlenir? Bursaspor - Vanspor maçı CANLI İZLE! Bursaspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ekmeğe zam var mı? Ekmeğe zam gelecek mi, kaç TL olacak? Lovely Runner 9. bölüm ne zaman? Lovely Runner 9. bölüm yayınlandı mı? YENİŞEHİR ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI: THY Emlak Konut Yenişehir evleri Arnavutköy kura çekimi nereden izlenir? İstanbul - Sivas yüksek hızlı tren açıldı mı? İstanbul - Sivas YHT başladı mı, kaç saat sürüyor? Cumartesi günü kargolar açık mı? Cumartesi günü kargolar saat kaça kadar açık, dağıtım yapıyor mu 2024? Pazar günü noter açık mı? Pazar günü (Yarın) noterler saat kaça kadar açık? 2024 noter mesai saatleri! Hangi surede iki besmele vardır? Hangi surede iki besmele geçmektedir? 4 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 4 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 4 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? (SAYAÇ)? 4 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 4 Mayıs Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title