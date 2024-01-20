Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

Sakarya'da Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıdı. Gruptaki bazı kişilerin gözlerini kırmızı bezle kapattığı görüldü.

Grup adına açıklama yapan Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Sakarya İl Başkanı Ali Çiydem, İsrail'in 106 gündür Gazze'deki sivil yerleşim alanlarını bombalamaya devam ettiğini söyledi.

Çiydem, Gazze'deki dramın 7 Ekim'den sonra başlamadığını, Filistin'de bugün yaşanan zulüm ve katliamların yüz yıldır yaşandığını kaydetti.

İsrail'in konutları, okulları, hastaneleri, kamu binalarını, camileri bilinçli olarak bombaladığını, yok ettiğini ifade eden Çiydem, "Amaç Gazze'yi tamamen Filistinliler için yaşanmaz bir yer haline getirip Yahudi işgalcilere yer açmaktır." dedi.

Çiydem, Gazze'de bir avuç inanmış insanın dimdik ayakta olduğunu, topraklarını ve halkının izzetini korumaya devam ettiğini dile getirdi.