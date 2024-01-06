Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile "Kudüs Müslümanlarındır", "İnsanlık onuru siyonizmi yenecek", "Siyonizme lanet, Filistin'e destek", "Özgür Kudüs için ayaktayız", "İnsanlık ölüyor dünya seyrediyor", "Kudüs Müslümanlarındır", "Katil İsrail Filistin'den defol" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Ali Türkoğlu, ekim ayından bu yana İsrail'in, tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına tarihte eşine rastlanmamış barbarlıkta soykırım yaptığını söyledi.

Batılı devletleri iki yüzlü tutumları nedeniyle eleştiren Türkoğlu, "Dünyada çocuk hakları, kadın hakları, basın ve insan hakları konuşulurken bizler katliamı her gün televizyonların başında, sosyal medyadan izlemeye devam ediyoruz. Bombalar altında susuz, ekmeksiz, elektriksiz ve hatta tüm insani yaşam şartlarından mahrum bırakılmış Gazze'nin sesi olmak bizim kardeşlik görevimizdir. İnsani yaşam haklarını arayan mazlum Filistin halkının yanında olan tüm dünyadaki vicdanlı insanlarına da selam olsun." diye konuştu.

Türkoğlu, İsrail'in saldırılarında 9 bini çocuk, 6 bine yakını kadın olmak üzere 22 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirterek, Gazze'nin 2,3 milyon olan nüfusunun 1,8 milyondan fazlasının da evlerini terk etmek zorunda kalarak hastanelere, okullara sığındığını dile getirdi.

İsrail'in savaş hukukuna dahi uymadan hastane ve okullara da saldırılar düzenlemeye devam ettiğine dikkati çeken Türkoğlu, Gazze'de sığınılabilecek güvenli bir yer bırakılmadığını kaydetti.

Filistin'de soykırım en acımasız haliyle devam ederken ses çıkarmayan, hatta bunu destekleyenlerin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyduğuna işaret eden Türkoğlu, "Filistin'e bomba yağdıranlar ile vatanımızın bütünlüğü, istiklalimiz ve huzur ortamının bozulması için çaba gösterenlerin aynı küresel güçler olduğunu da biliyoruz." dedi.

Ali Türkoğlu, herkesi başta Gazze ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi olmak üzere dünyanın her köşesinde yaşanan zulme duyarlı olmaya, örgütlü kötülüğün Filistin ve Gazze'de işlediği insanlık suçlarına karşı mazlumların yanında yer almaya davet etti.