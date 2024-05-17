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Sakarya'da İsrail'in devlet olarak tanınması kararı protesto edildi

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Sakarya Valiliği önünde toplanan Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları üyeleri, İsrail'in devlet olarak tanındığı 1949 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali için gösteri düzenledi. Grup, İsrail aleyhine yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Sakarya'da, İsrail'in devlet olarak tanındığı 1949 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali için gösteri düzenlendi.

Sakarya Valiliği önünde toplanan Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları üyeleri, İsrail aleyhine yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Grup adına açıklama yapan avukat Ali Abdullah, 1949 yılında Bakanlar Kurulu tarafından alınan İsrail'in devlet olarak tanıması kararının kaldırılması ve işgal altındaki toprakların Filistinlilere teslim edilmesi gerektiğini savundu.

İsrail'in kuruluşundan bu yana Filistin halkının acılarının arttığına işaret eden Abdullah, süper güçlerin desteğini arkasına alan İsrail'in, daha saldırgan bir biçimde, hiçbir uluslararası kararı tanımadan işgale hız verdiğini belirtti.

İlgili kararın kaldırılması için TBMM'ye çağrıda bulunan Abdullah, şöyle konuştu:

"Diyoruz ki; artık bu hukuk tanımaz siyonist yapıyla ülkemizin tüm bağlarını kesme zamanı gelmiştir. Özellikle de zamanın şartları gereği alındığını düşündüğümüz 1949 tarihli Bakanlar Kurulu kararının kaldırılması ve siyonist varlığı tanıma kararından dönülmesi hayati önem arz etmektedir. En kısa zamanda çıkarılacak kanun ile Türk halkının yüzüne sürülen bu kara lekenin silinmesi ve siyonist yapının devlet olarak tanınmasından vazgeçilmesi, tüm ilişkilerin kesilmesi gerekmektedir."

Kaynak: AA / Güncel

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