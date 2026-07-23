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Yayla şenliğinde havaya ateş açan 2 zanlı tutuklandı

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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yayla şenliğinde havaya ateş açan ve jandarmaya direnen 2 zanlı tutuklandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yayla şenliğinde havaya ateş açan ve jandarmaya direnen 2 zanlı tutuklandı.

Jandarma ekipleri, 19 Temmuz'da Dokurcun Mahallesi Çiğdem Yaylası'nda düzenlenen şenlikte saat 03.00 sıralarında havaya ateş edilmesi üzerine olaya müdahale etti.

Ateş edenin S.K. olduğunu tespit eden jandarma ekiplerine bu sırada E.K. zorluk çıkartarak personelin görevini yapmasını engelledi.

S.K. ve E.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca "görevi yaptırmamak için direnme" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında S.K. ve E.K, jandarmadaki işlemlerin ardından Akyazı Adliyesine sevk edildi.

S.K. ve E.K. savcılık sorgularının çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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