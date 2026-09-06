Haberler

Geyve'de iki araç çarpıştı: 6 yaralı

Geyve'de iki araç çarpıştı: 6 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Geyve ilçesinde hafif ticari araç ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde hafif ticari araç ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Geyve-Taraklı kara yolunda C.Y'nin kullandığı 37 NZ 303 plakalı hafif ticari araç ile U.Y. idaresindeki 34 TE 3410 plakalı SUV tipi araç Doğantepe ışıkları mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Çocuklardan birinin araçtan yola savrularak yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı

Rusya açık açık ilan etti: Bu gerçek bir savaşın başlangıcı...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı

Altınları alıp kaçan Özbek gelin düğünden önce bakın ne demiş
Darbedilen kadını sevgilisinin elinden kurtarmak isterken canından oluyordu

İyilikten maraz doğdu! Yardım etmek isterken canından oluyordu

Bartın'da 66 yıllık hayal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla gerçeğe dönüştü

Bir ilçemiz bayram yeri! 66 yıllık hayal gerçeğe dönüştü
İş insanı tutuklandı! Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi

İş insanı fuhuştan tutuklandı! Bakanlıktan fotoğrafa açıklama geldi
Erdoğan'ın yardımcısına seçim tarihi soruldu! Verdiği yanıt dikkat çekti

Erdoğan'ın yardımcısına seçim tarihi soruldu! Verdiği yanıt dikkat çekti
Amedspor'dan müthiş geri dönüş! 2-0'dan gelip puan aldılar

Amedspor'dan müthiş geri dönüş! 2-0'dan maçı çevirip puan aldılar
Milyoner iş insanının akılalmaz sonu! Altın tabutla gömüldü

Penis büyütmek isterken öldü! Milyoner iş insanına altın tabut