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Sakarya'da Hacı Mükerrem Koç Camisi'nin Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi

Sakarya'da Hacı Mükerrem Koç Camisi'nin Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi
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Serdivan ilçesinde hayırsever iş insanı Mükerrem Koç tarafından yaptırılan Hacı Mükerrem Koç Camisi'nin temel atma töreni düzenlendi. Belediye başkanları ve il müftüsü, caminin hayırlı olmasını dileyerek katılımcılara teşekkür etti.

Sakarya'da Hacı Mükerrem Koç Camisi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde hayırsever iş insanı Mükkerem Koç tarafından yaptırılan caminin inşaat alanında düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, camilerin "Allah'ın evi" olduğunu söyledi.

Caminin hayırlı olması temennisinde bulunan Alemdar, "Mükerrem Koç, hep yolumuzu açtı. Allah razı olsun kendisinden. Camilerde, okullarda, sosyal alanlarda her zaman hayırda yarışır oldu. Ailesine, onu yetiştiren anne ve babaya şükranlarımı sunuyorum. Kendisine de Allah'tan hayırlı, uzun ömür diliyorum." diye konuştu.

İl Müftüsü Mehmet Aşık ise Kur'an-ı Kerim ayetlerinden örnekler vererek, caminin hayırlı olması temenni etti.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de Mükerrem Koç'a teşekkür etti.

İş insanı Mükerrem Koç, kentin güzel bir yerinde güzel bir caminin temelini attıklarını belirterek, "Rabbim bizi de buna vesile kıldı. İnşallah hizmetkarlığını yapacağız." dedi.

Konuşmaların ardından dua edildikten sonra temel atma butonuna basıldı.

Programa, Serdivan Kaymakamı Ali Candan, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, eski AK Parti Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel

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