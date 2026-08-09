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Kaynarca'da Fiber Kayık Alabora Oldu: 2 Kişi Kurtarıldı

Kaynarca'da Fiber Kayık Alabora Oldu: 2 Kişi Kurtarıldı
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki Reisler Göleti'nde fiber kayıkla açılan iki genç, kayığın alabora olması sonucu suya düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gençler, ekipler ve vatandaşların yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde açıldıkları gölde fiber kayıkları alabora olan 2 kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Reisler Göleti'nde meydana geldi. Hafta sonu için gölete gelen iki genç fiber kayıkla açıldı. Kayığın alabora olması nedeniyle iki genç suya düştü. Gençlerin yardım çağrılarını duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler ile olay yerine koşan vatandaşların yardımıyla 2 kişi kurtarıldı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından 2 genç, sevk edildikleri Kaynarca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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