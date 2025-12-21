Haberler

Sakarya'da düzenlenen "FestBurada 2. Şehir Festivali" sona erdi

Güncelleme:
Sakarya'da bu yıl ikincisi düzenlenen FestBurada Şehir Festivali, yöresel tatlar, el sanatları ve çeşitli etkinliklerle sona erdi. Adapazarı Belediye Başkanı, tarım alanlarının korunmasının önemine dikkat çekti ve festivalin bölgeye katkısının altını çizdi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Ticareti Araştırma ve Geliştirme Komisyonu ile Adapazarı Belediyesi işbirliğinde Dernekkırı Millet Evi ve bahçesinde gerçekleştirilen festivalde, çeşitli yöresel tatlar, hediyelik eşyalar, bahçe ürünleri, giyim ve el sanatları ürünleri stantlarda sergilendi.

Festivalde ayrıca paneller, konserler, yöresel kıyafet sunumu, açık hava sineması, müzik dinletisi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinlikleri de gerçekleştirildi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, burada yaptığı konuşmada, bölgede yapılan hizmet ve çalışmalardan bahsetti.

Yapılan çalışmalarda tarım alanlarının korunmasının önemine değinen Işıksu, daha önceki yöneticilerin yaptığı çalışmaların üzerine koyarak hizmet anlayışına devam ettiklerini ifade etti.

Işıksu, belediye olarak kimin neye ihtiyacı varsa onun yanında olmaya çalıştıklarını anlatarak, "Bölgede ilk defa böyle bir faaliyet oluyor. Özellikle SATSO Başkanı ve heyetine teşekkür ediyorum. Birlikte yapıyoruz bu organizasyonu. Katılımcılar da keyif alıyor. Bütün organizasyonları bir arada yapmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı da İnşallah arttırarak devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Işıksu ve berberindeki katılımcılar, Kızılay Mobil AŞ Evi'nde vatandaşlara lokma dağıttı.

Festival, 3 gün süren etkinliklerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
