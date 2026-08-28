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Tavuk Kesim Fabrikasında Amonyak Gazı Sızıntısı: 15 İşçi Hastanelik Oldu

Tavuk Kesim Fabrikasında Amonyak Gazı Sızıntısı: 15 İşçi Hastanelik Oldu
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir tavuk kesim fabrikasında bakım onarım sırasında soğutma sisteminin deposundan sızan amonyak gazından etkilenen 15 işçi hastaneye başvurdu. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ve AFAD ekipleri tesiste inceleme başlattı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tavuk kesim fabrikasındaki bakım onarım sırasında soğutma sisteminin deposundan sızan gazdan etkilenen 15 işçi hastaneye başvurdu.

Büyükkaynarca Mahallesi'nde faaliyet gösteren tavuk kesim fabrikasında bakım onarım ekibinin çalışması esnasında bazı işçiler rahatsızlandı.

Soğutma sisteminde kullanılan amonyak gazı deposunun borusundaki sızıntıdan etkilendiği değerlendirilen 15 işçi Kaynarca Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olayın ardından yapılan ihbar üzerine jandarma ve Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tesiste inceleme başlattı.

Kaynak: AA
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