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Adapazarı'nda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Adapazarı'nda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Adapazarı'nda uyuşturucu satışı yapılan eve düzenlenen operasyonda 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Evde sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 7 bin 800 lira ele geçirildi. Zanlılardan E.G. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapılan evde suçüstü yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

E.K. (51), E.G. (19) ve H.Y.T'nin (26) birlikte kaldıkları evde uyuşturucu madde sattıklarını belirleyen ekipler, adrese düzenlenen operasyonda, zanlıları, 3 kişiye satış yaparken yakaladı.

Evde yapılan aramada, 18,08 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 800 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, E.G. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

E.K. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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