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Sakarya'da eski sevgilisini ve ağabeyini vuran şüpheli yakalandı

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Sakarya'da, eski sevgilisi Gözde İlkbakan ve ağabeyi Alperen İlkbakan'ı otomobilde tabancayla vurarak ağır yaralayan E.E. (25), Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla Karasu ilçesinde yakalandı.

YAKALANDI

Sakarya'da, eski sevgilisi Gözde İlkbakan ve ağabeyi Alperen İlkbakan'ı otomobilde tabancayla vurarak ağır yaralayan E.E. (25), Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla Karasu ilçesinde yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Sakarya Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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