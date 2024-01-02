Sakarya'da eski sevgilisini ve ağabeyini vuran şüpheli yakalandı
Sakarya'da, eski sevgilisi Gözde İlkbakan ve ağabeyi Alperen İlkbakan'ı otomobilde tabancayla vurarak ağır yaralayan E.E. (25), Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla Karasu ilçesinde yakalandı.
YAKALANDI
Sakarya'da, eski sevgilisi Gözde İlkbakan ve ağabeyi Alperen İlkbakan'ı otomobilde tabancayla vurarak ağır yaralayan E.E. (25), Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla Karasu ilçesinde yakalandı.