Sakarya'da Düğünde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 22 Kişi Hastaneye Başvurdu

Sakarya'da Düğünde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 22 Kişi Hastaneye Başvurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adapazarı'ndaki bir düğünde tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan 22 kişi, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edilen herkes taburcu edildi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'da 22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edildi.

Adapazarı ilçesinde bir düğünde tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan 22 kişi, mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleriyle kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 22 kişi, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
Türkiye'de en çok domuz etinin satıldığı 6 ilimiz! İlk sıra şaşırttı

Türkiye'de en çok domuz etinin satıldığı 6 ilimiz! İlk sıra şaşırttı
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı

Herkes markayı soruyor! İşte FETÖ operasyonu yapılan künefe zinciri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Mahmudu Bajo adım adım Beşiktaş'a! Menajeri İstanbul'dan paylaştı

Beşiktaş'tan yılın ilk transferi! Menajeri İstanbul'dan paylaştı
Mezuniyet törenine damga vuran an! Mikrofonun açık olduğunu fark eden genç kız utandı

Söylediklerinin alanda duyulduğunu fark eden genç kız utandı
Şampiyonluk kutlamalarından çıkarılan Coşkun Sabah Galatasaray'a sitem etti

Şampiyonluk kutlamasından çıkarılan ünlü isim Galatasaray'a sitem etti
Emektar oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi

Usta oyuncu Bodrum'da ölümden döndü
De Bruyne'nin yeni adresi belli oldu! Başkan resmen açıkladı

De Bruyne'nin yeni adresi belli oldu! Başkan resmen açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.