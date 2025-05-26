Sakarya'da Düğünde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 22 Kişi Hastaneye Başvurdu

Sakarya'da 22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edildi.

Adapazarı ilçesinde bir düğünde tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan 22 kişi, mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleriyle kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 22 kişi, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.