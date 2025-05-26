Sakarya'da Düğünde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 22 Kişi Hastaneye Başvurdu
Adapazarı'ndaki bir düğünde tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan 22 kişi, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edilen herkes taburcu edildi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'da 22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edildi.
Adapazarı ilçesinde bir düğünde tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan 22 kişi, mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleriyle kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 22 kişi, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel