Sakarya'da çocuklar Kültür Yolu Festivali'nde çini sanatını deneyimledi

Sakarya'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde çocuklar, çini sanatını eğlenceli deneyimle keşfetme imkanı buldu.

Kentte 12 Temmuz'a kadar sürecek festival kapsamında konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere farklı alanlarda kültür ve sanat etkinlikleri düzenleniyor.

Festival çerçevesinde Ofis Sanat Merkezi'nde 6 ila 13 yaş çocuklara yönelik çini atölyesi gerçekleştirildi.

Atölyeye katılan 14 çocuk, eğitmen eşliğinde penguen figürlü renkli bardak altlığı yaptı.

"Çocukların hayal dünyaları çok geniş"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Filiz Fidan, AA muhabirine, atölyenin zevkli ve güzel geçtiğini söyledi.

Atölyeye katılan çocukların bardak altlığı yaptığını belirten Fidan, "Çocukların hayal dünyaları çok geniş, çok rahat boyama yaptılar. Çocuklarımıza penguen figürlü onların seveceği şekilde renkli bardak altlığı yaptırdık. Bittikten sonra evlerine götürebiliyorlar, gayet güzel zaman geçirdik. Hayal dünyaları geniş olduğu için de ortaya çok güzel çalışmalar çıktı." ifadelerini kullandı.

Fidan, çocukların hiç sıkılmadan, eğlenerek güzel boyamalar yaptığını kaydetti.