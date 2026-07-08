Haberler

Sakarya'da çocuklar Kültür Yolu Festivali'nde çini sanatını deneyimledi

Sakarya'da çocuklar Kültür Yolu Festivali'nde çini sanatını deneyimledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde çocuklar, çini sanatını eğlenceli atölyelerle deneyimledi. 12 Temmuz'a kadar sürecek festivalde 14 çocuk, penguen figürlü bardak altlığı yaparak keyifli vakit geçirdi.

Sakarya'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde çocuklar, çini sanatını eğlenceli deneyimle keşfetme imkanı buldu.

Kentte 12 Temmuz'a kadar sürecek festival kapsamında konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere farklı alanlarda kültür ve sanat etkinlikleri düzenleniyor.

Festival çerçevesinde Ofis Sanat Merkezi'nde 6 ila 13 yaş çocuklara yönelik çini atölyesi gerçekleştirildi.

Atölyeye katılan 14 çocuk, eğitmen eşliğinde penguen figürlü renkli bardak altlığı yaptı.

"Çocukların hayal dünyaları çok geniş"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Filiz Fidan, AA muhabirine, atölyenin zevkli ve güzel geçtiğini söyledi.

Atölyeye katılan çocukların bardak altlığı yaptığını belirten Fidan, "Çocukların hayal dünyaları çok geniş, çok rahat boyama yaptılar. Çocuklarımıza penguen figürlü onların seveceği şekilde renkli bardak altlığı yaptırdık. Bittikten sonra evlerine götürebiliyorlar, gayet güzel zaman geçirdik. Hayal dünyaları geniş olduğu için de ortaya çok güzel çalışmalar çıktı." ifadelerini kullandı.

Fidan, çocukların hiç sıkılmadan, eğlenerek güzel boyamalar yaptığını kaydetti.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız

Savaş yeniden başlıyor! Ateşkesi bitiren Trump'tan talimat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin yoğun bakımda tedavi görüyor

Baş ağrısı ile hastaneye giden ünlü oyuncu beyin kanaması geçirdi

ROKETSAN, Assan Group'u 471 milyon dolara satın aldı

TMSF satışa çıkardı, Türk devi rekor teklifle satın aldı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Barrack ile görüştü

Özel davetle Ankara'daydı: Şara, Barrack ile görüştü
NATO Genel Sekreteri Rutte'nin basın toplantısına yoğun ilgi! Gazeteciler tıka basa doldurdu

İşte zirvede en çok takip edilen toplantı! Gazeteciler akın etti
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin bıçaklı kavgası kamerada: 1'i hafif 2 yaralı

Her şey bir tokatla başladı! Otogarı savaş alanına çeviren olay
NATO Zirvesi'nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi

Lezzeti ayrı, sunumu ayrı şov: Dünya basını önce izledi, sonra yedi
Beştepe'de liderler zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

İlk söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın! Liderlerin yüzüne açık açık söyledi