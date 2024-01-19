Cinnet getiren polis, karısını ve kızını silahla öldürüp intihar etti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde cinnet getiren komiser; kızını, eşini ve annesini vurduktan sonra intihar etti. Dehşet veren olayda komiser ve kızı olay yerinde, eşi hastanede hayatını kaybetti.

TARTIŞMA SIRASINDA CİNNET GETİRDİ

Olay, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Geyve'de komiserlik yaptığı öğrenilen İlker Tarık Ünal, boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için eve geldi. Tartışma sırasında cinnet getiren komiser; kızını, eşini, kendi annesi N. Ünal'ı silahla vurduktan sonra intihar etti.

KARISI VE KIZI OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Dehşet veren olayda komiser ve kızı olay yerinde, eşi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan komiserin annesinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.