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Cinnet getiren polis, karısını ve kızını silahla öldürüp intihar etti

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Sakarya'da cinnet getiren polis, karısını ve kızını silahla öldürüp annesini ağır yaraladıktan sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde cinnet getiren komiser; kızını, eşini ve annesini vurduktan sonra intihar etti. Dehşet veren olayda komiser ve kızı olay yerinde, eşi hastanede hayatını kaybetti.

Cinnet getiren polis, karısını ve kızını silahla öldürüp intihar etti

TARTIŞMA SIRASINDA CİNNET GETİRDİ

Olay, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Geyve'de komiserlik yaptığı öğrenilen İlker Tarık Ünal, boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için eve geldi. Tartışma sırasında cinnet getiren komiser; kızını, eşini, kendi annesi N. Ünal'ı silahla vurduktan sonra intihar etti.

Cinnet getiren polis, karısını ve kızını silahla öldürüp intihar etti

KARISI VE KIZI OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Dehşet veren olayda komiser ve kızı olay yerinde, eşi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan komiserin annesinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Cinnet getiren polis, karısını ve kızını silahla öldürüp intihar etti

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Cinnet getiren polis, karısını ve kızını silahla öldürüp intihar etti

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Serdivan Sakarya Güncel Haberler

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Yorumlar (27)

Yasemin Nalcı:

BOZUK EKONOMİ İLE ALAKALI.REFAH SEVİYESİ YÜKSEK OLAN DANİMARKA,İSVEÇ,İSVİÇREYE BAKIN BÖYLE OLAYLAR YAŞANIYOR MU?

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Kendi Halinde:

Doğru onlar okul tarıyor.

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Yasemin Nalcı:

senin ülkendeki okullar çok mu güvenli veyahut sokaklar çok mu güvenli?Kafa kesen işidliler dolaşıyor

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erdogan şimşek:

Bilip bilmeden yorum yapma..ne alakası var İsveç le...biraz beyin

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Fakır:

sorunun ne olduğunu bilmeden alakasız yerlere bağlama çabanı taktir ediyorum

yanıt28
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ALPER CAN:

Bı adamları nasıl polis yaptınız ya da bu duruma nasıl geldi

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Cabbar kar:

Vicdan, merahametimizi , siyasetten uzak tutalım. İnsanlar ekonomik sebepten evladını öldürmez. İki iş yaparım ailemi bakarım.

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Medem:

Ya manyak manyak konuşmayın akıllı olun biraz komiser diyor komiserin aldığı aylığı biliyor musun eğer o geçinemiyorsa asgari ücret alanlar o zaman her gün ölüp ölüp dirilmesi lazım.

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sukruckmk:

RABBİM KİMSEYİ ŞAŞIRTMASIN RABBİM HERKESE AKIL FİKİR VERSİN ÇOK KÖTÜ BİR ÖLÜM RABBİM TEKRARINI YAŞATMASIN ÇOK ÜZÜLDÜM ALLAH RAHMETİYLE MUAMELE ETSİN

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Emrah Kurt:

ben de 1 yıl önce boşandım. Boşanma aşamasında insanın aklına neler geliyor. Polis abiyi çok iyi anlayabiliyorum. Yaptığını doğru bulmuyorum ama insanın psikolojisi taş gibi olması gerekiyor ki bu zaman dilimini atlatabilsin.

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