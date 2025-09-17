Haberler

Sakarya'da Bisikletli Gencin Ölümüne Sebep Olan Sürücü Tutuklandı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bisikletli bir gencin hayatını kaybetmesine neden olan otomobil sürücüsü, yakalanarak tutuklandı. Olay, 14 Eylül'de meydana geldi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bisikletli kişinin öldüğü kazaya ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arifiye Caddesi'nde 14 Eylül'de, bisikletli yabancı uyruklu Mustafa M'nin (27) 54 AAS 885 plakalı otomobilin çarpması sonucu ölümüyle ilgili kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce gözaltına alınan B.T. (39) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Otomobil sürücüsü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
