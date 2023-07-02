Birlikte yaşadığı kadını rehin alan kişiyi, Özel Harekat polisleri etkisiz hale getirdi

Sakarya'da yaşayan 48 yaşındaki T.T. birlikte yaşadığı kadını silahla rehin aldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, alkol ve uyuşturucunun etkisinde olan zanlı ise eline ne geçirdiyse balkondan polislerin üzerine fırlattı. 3 saat süren ikna çabaları sonrası kadını serbest bırakan zanlı, Özel Harekat polislerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan T.T (48), elindeki silahla etrafa rastgele ateş etmeye başladı, birlikte yaşadığı kadını rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİSLERİN ÜZERİNE BIÇAK VE ŞİŞE FIRLATTI

Ekipler, şüpheliye rehin aldığı kadını bırakması ve teslim olması çağrısı yaptı. Alkol ve uyuşturucunun etkisinde olan zanlı ise balkondan polislerin üzerine sandalye, bıçak, şişe gibi eşyalar attı.

3 SAAT SONRA SERBEST BIRAKTI

Şüphelinin, ikna çabaları sonucu 3 saat sonra serbest bıraktığı ve başında darp izleri bulunan kadın, kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

İkna çabalarına yanıt vermeyen şüpheli, operasyon düzenleyen özel harekat polislerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay yerinden kareler;