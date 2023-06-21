Sakarya'da Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ın cenazesi toprağa verildi

SAKARYA'da, dün makam odasında geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç(59), belediye binasının bahçesinde düzenlenen törenin ardından kılınan aile mezarlığında toprağa verildi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, dün saat 16.30 sıralarında makam odasında kalp krizi geçirdi. Belediye çalışanları durumu fark ederek, 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Başkan Kılıç, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 çocuk babası Fevzi Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.