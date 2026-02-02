Sakarya'da bedensel engelli kişi evinde ölü bulundu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 35 yaşındaki bedensel engelli Gökhan Şişman, ağabeyi tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yalı Mahallesi 155/1 Sokak'ta Gökhan Şişman'ı ağabeyi evinde hareketsiz buldu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şişman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Şişman'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel