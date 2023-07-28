Sakarya'da AK Parti İl Başkanlığından Aşure Dağıtımı

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Sakarya'da aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Aşure Günü programında merhum Erenler İlçe Belediye Başkanı Fevzi Kılıç için Kur'an-ı Kerim okundu. Cuma namazının ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Sakarya'da AK Parti İl Başkanlığınca aşure dağıtımı yapıldı.

İl Başkanlığınca Aşure Günü dolayısıyla cuma vakti Tozlu Camisi'nde düzenlenen programda, 20 Haziran'da görevi başında vefat eden merkez Erenler İlçe Belediye Başkanı Fevzi Kılıç için Kur'an-ı Kerim okundu.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve ilçe belediye başkanlarınca cuma namazının ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.