Sakarya'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Sakarya'nın Adapazarı, Serdivan, Sapanca, Ferizli ve Hendek ilçelerinde '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri yapıldı. Etkinliklere birçok siyasetçi, belediye başkanı ve gönüllü katıldı.

Sakarya'nın Adapazarı, Serdivan, Sapanca, Ferizli ve Hendek ilçelerinde "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirildi.

AK Parti Sakarya İl Başkanlığı tarafından, Adapazarı ilçesinde Alandüzü Şehir Hastanesi mevkisinde hatıra ormanı oluşturuldu.

Etkinliklere, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda gönüllü katıldı.

Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamada, Esentepe Mahallesinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde teşkilat ve meclis üyeleriyle Motosiklet Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun da destek verdiği belirtildi.

Programa, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Haldızoğlu, İlçe Kadın Kolları Başkanı Sema Yıldırım, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Yeşilyurt ile teşkilat ve meclis üyeleri katıldı.

Sapanca Belediyesinden yapılan açıklamada, Serdivan Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen programda katılımcılar, fidan dikiminin ardından bakımevini gezdi.

CHP Sapanca İlçe Başkanı Levent Reşat Erdoğan ve yönetimi, belediye meclis üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Filiz Balkaya ve yönetim üyeleri, daire müdürleri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı programda defne, akçaağaç ve sığla türlerinden 500 fidan dikildi.

Ferizli Belediyesinden yapılan açıklamada, Ferizli Kaymakamı Muhammed Kaya, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte Menderes Bayırı Mevkii'nde 500 fidanın toprakla buluştuğu ifade edildi.

Etkinlikte konuşan Ata, aynı alanda ilkokul öğrencisi olduğu dönemde fidan diktiğini, şu an belediye başkanı olarak bu etkinliğin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

Hendek Belediyesinden yapılan açıklamada, Paşaköy Mahallesinde gerçekleştirilen etkinlikte Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Altın Adımlar öğrenci topluluğu, Hendek Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri ve vatandaşlar tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.

Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, konuşmasında, her bir fidanın yarınlara umut olacağını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
