Sakarya BAM, 2018 Eylül'ünden beri 441 bin 105 dosyadan 375 bin 212'sini karara bağladı

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), faaliyete başladığı 2018 yılının eylül ayından bu yana 441 bin 105 dosyadan 375 bin 212'sini karara bağladı.

2018 yılının eylül ayında 10 hukuk, 8 ceza dairesiyle hizmete başlayan istinaf, 198 adli personelle Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Bartın ve Zonguldak'taki ilk derece mahkemelerinin kararlarını inceledi.

Geçen süre içerisinde Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce ile sınırlandırılan BAM, 15 hukuk ve 15 ceza dairesiyle hizmet veriyor.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nde 2018 yılı eylül ayından bu yana 441 bin 105 dosyadan 375 bin 212'si karara bağlandı.

Hizmetteki sekizinci yılında 417 adli personelle çalışmalarına devam eden istinaf, bu yıl ise 55 bin dosya üzerinde hüküm kurdu.

"Yargının etkinliği yalnızca sonuçlandırılan dosya sayısından ibaret değildir"

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, AA muhabirine, aradan geçen 8 yılın mahkeme açısından yalnızca sayısal büyüme dönemi değil aynı zamanda istinaf sisteminin geliştiği, kurumsal kapasitenin güçlendirildiği, uzmanlaşmanın arttığı ve yargının daha etkin işlemesine yönelik önemli adımların atıldığı bir dönem olduğunu söyledi.

Koçer, istinafın, maddi vakıanın, delillerin, usulün ve hukuki değerlendirmenin etkin biçimde denetlendiği, gerektiğinde eksikliklerin giderildiği ve yeniden hüküm kurulabildiği yargısal kalite ve denetim mekanizması olduğunu ifade etti.

1 Eylül 2026'da faaliyete geçirilen 13, 14 ve 15. ceza dairelerinin, artan ceza yargılaması iş yüküne karşı kapasitesinin güçlendirilmesi bakımından önemli bir adım olduğunu belirten Koçer, yeni dairelerin kurulmasının artan dosya yükünün karşılanması, iş bölümünün daha sağlıklı yapılması, uzmanlaşmanın güçlendirilmesi ve dosyaların daha etkin şekilde sonuçlandırılması bakımından önem taşıdığını bildirdi.

Yargının etkinliğinin yalnızca sonuçlandırılan dosya sayısından ibaret olmadığını, etkin yargının dosyanın makul sürede, hukuka uygun, gerekçeli, öngörülebilir ve kaliteli kararla sonuçlandırılmasını ifade ettiğini anlatan Koçer, "Dolayısıyla bizim için 'kaç dosya sonuçlandırıldı?' sorusu kadar, 'Bu dosyalar ne kadar sürede, ne kadar kaliteli ve ne kadar isabetli kararlarla sonuçlandırıldı?' sorusu da önemlidir." şeklinde konuştu.

Koçer, yargı hizmetlerinde en fazla önem verdikleri konulardan birinin makul sürede yargılanma hakkı olduğuna değinerek, "Ancak makul sürede yargılama, yalnızca 'daha hızlı karar vermek' değildir. Adaletin hızlı olması kadar doğru olması da gerekir. Bu nedenle etkin yargıyı, hızlı yargılama, nitelikli karar, hukuki güvenlik, öngörülebilirlik ve adalete erişim unsurlarının birlikte gerçekleştirilmesi olarak değerlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hedeflerinin yalnızca daha fazla dosya sonuçlandıran değil, daha hızlı, nitelikli, öngörülebilir, erişilebilir ve vatandaşın adalet duygusunu daha fazla güçlendiren istinaf yargılaması gerçekleştirmek olduğunu dile getiren Koçer, şunları kaydetti:

"Adaletin etkinliği, yalnızca istatistiklerle ölçülebilecek kavram değildir. Bir dosyanın zamanında sonuçlandırılması kadar, verilen kararın taraflar açısından anlaşılabilir, gerekçeli ve hukuken güven verici olması da önemlidir. Bizim anlayışımızda etkin yargı, hızlı karar ile doğru karar arasındaki dengeyi kurabilen yargıdır. İstinaf mahkemeleri de bu dengenin kurulmasında kritik konuma sahiptir. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi olarak kuruluşumuzdan bugüne geçen 8 yıllık süreçte elde edilen kurumsal birikimi, yeni dönemin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirmeye devam edeceğiz. Amacımız, adaletin gecikmemesi, kararların isabetli olması, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi ve vatandaşın yargıya olan güveninin daha da pekiştirilmesidir."

Kaynak: AA