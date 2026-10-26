Sakarya Akyazı'da alüminyum fabrikasında yangında yaralanan işçi hayatını kaybetti

Sakarya Akyazı'da alüminyum fabrikasında yangında yaralanan işçi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 20 Ekim'de alüminyum fabrikasında çıkan yangında yaralanan işçi, tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Vücudunda yanıklar oluşan işçi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilmişti.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Akyazı'da 20 Ekim'de bir alüminyum fabrikasında çıkan yangında yaralanan ve Kocaeli Şehir Hastanesinde tedavi gören Recep Gezici, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir alüminyum fabrikasının döküm bölümünde patlama nedeniyle yangın çıkmış, yangında yaralanan 2 işçi ile dumandan etkilenen 1 kişi hastanelere kaldırılmıştı.
Vücudunda yanıklar oluşan Gezici, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, buradan Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilmişti.