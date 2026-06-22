Diyarbakırlı eğitim gönüllüsü yazar 5 yılda onlarca okula kütüphane kazandırdı

Diyarbakır'da eğitime gönül veren şair ve yazar 39 yaşındaki Devran Sinanoğlu, hayırseverlerin katkısıyla yürüttüğü çalışmalarla ülkenin farklı illerindeki onlarca okula kütüphane kazandırdı.

Çınar ilçesinde dünyaya gelen Sinanoğlu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitiminin ardından 2015 yılında Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu.

Bir süre ücretli öğretmenlik yapan Sinanoğlu, edebiyata duyduğu ilgi ile kişisel gelişim, öykü, roman türünde yazılar kaleme almaya, şiir yazmaya başladı.

Bir kitabevinde çalışan Sinanoğlu'nun bugüne kadar 21 kitabı yayımlandı.

Çocukların kitaba erişimini artırmak ve okuma kültürü kazanmalarına katkı sunmak isteyen Sinanoğlu, 2021'de memleketi Diyarbakır'da okullara kütüphane kazandırmak amacıyla başlattığı projeyi zamanla Türkiye geneline yaydı.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleriyle iletişime geçerek kütüphane ihtiyacı bulunan okullarla ilgili bilgi alan Sinanoğlu, yayımlanan 21 kitabının geliri ve hayırseverlerin desteğiyle ülkenin farklı illerinde kırsaldaki 76 okulda kütüphane oluşturdu, 46 okuldaki atıl kütüphanenin onarılarak faaliyete geçmesini sağladı.

"Sağlıklı bir gelecek için kitap okumalı ve okutmalıyız" sloganıyla çalışmalarını sürdüren Sinanoğlu, 122 okulda faaliyete geçen kütüphanelerin raflarını kitaplarla donattı.

"Yaşadığım sıkıntıları çocuklarımız yaşamasın istedim"

Sinanoğlu, AA muhabirine, okullara kütüphane kazandırmak amacıyla hayırseverlerle eğitim kurumları arasında köprü olmaya çalıştığını söyledi.

Bugüne kadar 21 kitabının yayımlandığını, kitaplarının farklı dillere de çevrildiğini anlatan Sinanoğlu, kitaplarından elde ettiği gelir ile çocukların eğitimine katkı sunmak istediğini belirtti.

Sinanoğlu, ücretli öğretmenlik yaptığı dönemde bazı çocukların kendilerini ifade etmekte zorlandıklarını gözlemlediğini, özgüven kazanmaları için onları kitap okumaya yönlendirdiğini anlattı.

Kitap okuyan öğrencilerin iletişim becerilerinin geliştiğini, kendilerini daha iyi ifade etmeye başladığını gördüğünü dile getiren Sinanoğlu, "'Bunu neden diğer okullarda da yaygınlaştırmayalım?' diye düşündüm. Köyde eğitim gördüm. Okulumuzda kütüphane yoktu, kitaba ulaşmak oldukça zordu. Yaşadığım sıkıntıları çocuklarımız yaşamasın istedim." dedi.

Sinanoğlu, bazı okullara kütüphane kazandırdıklarını, bazı okullardaki kütüphaneleri yenilediklerini, kütüphaneleri kitap desteğiyle güçlendirdiklerini anlatarak, bugüne kadar 130 binden fazla kitabı öğrencilere ulaştırdıklarını kaydetti.

"Gücüm yettiği sürece bu çalışmaları sürdüreceğim"

Bu çalışmalarda kesinlikle nakdi yardım kabul etmediklerini vurgulayan Sinanoğlu, "Kimseden para kabul etmiyoruz. Duyarlı vatandaşlarımız bizimle iletişime geçiyor. Talep edenlere, kütüphanesini kurduğumuz okulun idarecilerinin iletişim bilgilerini veriyoruz. Vatandaşlar da ellerindeki kitapları doğrudan okullara gönderiyor. Ayrıca katıldığım fuarlarda yazar arkadaşlarımızdan ve yayınevlerinden çocuklarımız için kitap desteği istiyorum." diye konuştu.

Sinanoğlu, kütüphaneler için seçtikleri yayınlarda Milli Eğitim Bakanlığınca yayınlanan listede yer alan 100 Temel Eser ile Türk ve dünya klasiklerini öncelediklerini belirterek, öğrencilerin yaş gruplarına uygun kitapların seçilmesine özen gösterdiklerini söyledi.

Kütüphaneleri ziyaret ettiğinde büyük mutluluk yaşadığını anlatan Sinanoğlu, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Tek amacım ülkeme ve insanlara faydalı olabilmek. Gücüm yettiği sürece bu çalışmaları sürdüreceğim." dedi.

"Kitap okumayı çok seviyorum"

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki Karacadağ İlkokulu'na kazandırılan kütüphanede kitap okuyan öğrencilerden Destina Çelik, 2. sınıfta öğrenim gördüğünü, kitaplarla arasında özel bir bağ oluştuğunu söyledi.

Çelik, "Burası benim için çok önemli. Burayı evim kadar, hatta bazen evimden çok seviyorum çünkü kitaplar bizim hayatımızı ve geleceğimizi belirliyor." diye konuştu.

2. sınıfta okuyan Zeynep Ekinci, kütüphane sayesinde kitap okuma alışkanlığı kazandığını anlatarak, şunları söyledi:

"Kitap okumazsak her şeyden geri kalırız, hayallerimiz sınırlı kalır. Burada kitap okumayı çok seviyorum."

4. sınıf öğrencisi Deniz Savaş da okuduğu kitapların hayal dünyasını zenginleştirdiğini belirterek, bu çalışmada emeği bulunanlara teşekkür etti.