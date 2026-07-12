Haberler

Şair ve yazar Ahmet Telli başkentte son yolculuğuna uğurlandı

Şair ve yazar Ahmet Telli başkentte son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında vefat eden şair ve yazar Ahmet Telli'nin cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında vefat eden şair ve yazar Ahmet Telli'nin cenazesi toprağa verildi.

Telli için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Telli'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra sevenleri katıldı.

Telli'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şair Ahmet Telli

Çankırı'da 1946'da doğan şair ve yazar Ahmet Telli, öğrenimini tamamladıktan sonra bir süre öğretmenlik yaptı.

1970'li yıllardan itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlanan, toplumcu gerçekçi şiirin temsilcileri arasında yer alan Telli, şiirin yanı sıra deneme ve inceleme türlerinde de çok sayıda eser kaleme aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun

Depremzedeler için alınan evleri bakın ne yapmışlar?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu

ABD'li senatörün ölümünü müjde olarak duyurdular
Al Ittihad forması giyen En-Nesyri'ye yol göründü

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Mete Gazoz'dan Dünya Kupası'nda altın madalya

Mete Gazoz'dan tarihi başarı
Dünya Kupası'ndan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! 600 bin liralık hesap ödedi

Kupadan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! Ödediği hesap dudak uçuklattı
Greenwood'dan sonra yeni bir yıldız daha! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine gelecek

Greenwood'dan sonra yeni bir yıldız daha! Kerem'in yerine gelecek
Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti

Yedikleri meyve, karı kocanın sonu oldu
7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı! Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu

7 yıl boyunca eşinin ayak parmaklarını ısırdı! Mucize gerçek oldu