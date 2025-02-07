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Şair Şükrü Erbaş Güroymak Anadolu Lisesi'nde Öğrencilerle Buluştu

Şair Şükrü Erbaş Güroymak Anadolu Lisesi'nde Öğrencilerle Buluştu
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Şair Şükrü Erbaş, Güroymak Anadolu Lisesi'nde düzenlenen söyleşi ve imza programında öğrencilerle bir araya gelerek şiirlerini seslendirdi ve edebiyat üzerine sohbet etti.

Şair Şükrü Erbaş, Güroymak Anadolu Lisesince düzenlenen söyleşi ve imza programına katıldı.

Okulun konferans salonunda düzenlenen söyleşi ve imza programına öğrenciler ilgi gösterdi.

Etkinlikte şiirler seslendiren Erbaş, edebiyat ve sanat konularında öğrencilerle sohbet etti, anılarını paylaştı.

Erbaş okuduğu şiirlerin ardından öğrencilere kitaplarını imzaladı.

Programa, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Filit Gülelçin - Güncel
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