Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Saint-Denis'te 1 kişinin öldüğü saldırının ardından ırkçılık karşıtı gösteri yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da geçen hafta 1 kişinin öldüğü terör saldırısının ardından Saint-Denis'te yüzlerce kişi ırkçılık karşıtı gösteride toplandı. Göstericiler saldırıda ölen 1 kişi için saygı duruşunda bulunup adalet ve Macron'un istifası sloganları attı, Senato'da da saygı duruşu yapıldı.

SAİNT- Fransa'da geçen hafta 1 kişinin öldüğü terör saldırısının ardından Saint-Denis kentinde ırkçılık karşıtı gösteri yapıldı.

Yüzlerce ırkçılık karşıtı, başkent Paris'in banliyösü Saint-Denis'te belediye binasının önünde toplandı.

Ülkede artan ırkçılığa tepki verilen gösteride, Yvelines ilinde 23 Ekim'deki terör saldırısında öldürülen Kongo asıllı Fransız Pengo Bossio Wangi'nin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Fransız ulusal marşı La Marseillaise'i okuyan göstericiler, "Pengo için adalet" ve "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istifa" sloganları attı.

Gösteriye çok sayıda Fransız siyasetçi ve Wangi'nin aile üyeleri katıldı.

Saint-Denis ve Pierrefitte-sur-Seine Belediye Başkanı Bally Bagayoko, burada yaptığı konuşmada, söz konusu terör saldırısının failinin, ırkçılığı geçim kaynağı haline getiren medya organlarından beslendiğini belirtti.

Bagayoko, Wangi'nin babası Bolema Bossio Wangi'nin 1980'li yıllarda Fransa'da kurulan ırkçılık karşıtı "Black Dragons (Siyah Ejderhalar)" grubuna mensup olduğunu aktararak, "Siyahi çocukların bu ülkenin sokaklarında özgürce yürümesi için gençliği boyunca mücadele eden bir baba, mücadele ettiği nefretin yeniden tezahür etmesi nedeniyle çocuğunu kaybetti." ifadesini kullandı.

Saint-Denis ve Pierrefitte-sur-Seine belediye başkanı yardımcılarından Diangou Traore, "Bazı zamanlarda, kelimeler yaşanan acı karşısında hafif kalıyor." dedi.

Traore, Wangi'nin geleceğinin asla böyle bir şiddetle yıkılmamış olması gerektiğini ifade ederek, "Onun eksikliği kimsenin dolduramayacağı bir boşluk oluşturdu." diye konuştu.

"Kimin Fransız olup olmadığına ten rengi karar vermemeli"

İsmini açıklamayan Wangi'nin amcası, gösteride tüm ailesi adına söz aldı.

Amca, ailesinin Wangi ve diğer tüm mağdurlar için adalet talep ettiğini dile getirerek, "Kimin Fransız olup olmadığına ten rengi karar vermemeli." dedi.

Azınlık olan ırkçıların Fransızları birbirlerine düşürmesine izin vermeme çağrısında bulunan amca, "Onların amacı bizleri bölmek, biz birlik içinde kalmalıyız." ifadesini kullandı.

Paris'teki Senato Genel Kurulu'nda da Wangi için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Fransa'nın Yvelines ilinde 23 Ekim'de 1 kişinin ölümüne ve 7 kişinin yaralanmasına neden olan saldırı gerçekleşmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının ırkçı nitelikte bir terör saldırısı olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Trabzon'da 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak telef oldu

Tam 184 koyun telef oldu! Facianın nedeni korkunç
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fed, faizi sabit bıraktı

ABD'den piyasaların merakla beklediği faiz kararı geldi
Yaşlıların mallarına çöken çete lideri otel odasında yakalandı

Yıllardır aranan çete lideri otel odasında yakalandı
Zonguldak'ta istinat duvarının çöktüğü anlar kamerada

Felaket anlarının görüntüsü günler sonra ortaya çıktı
Lise öğrencisinin 'okula gelmeyin, kötü şeyler olacak' mesajı ortalığı karıştırdı

Lise öğrencisinin arkadaşlarına attığı mesaj, polisi harekete geçirdi
Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata! Silmek zorunda kaldılar

Uzak Şehir fragmanında skandal hata! Silmek zorunda kaldılar
Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti

Türkiye'de bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel'den Lucas Torreira açıklaması! Tek kelimeyle yanıt verdi

Ortalığı karıştıran kareye tek cümlelik açıklama!