Saimbeyli'de Gönüllüler Ormanlık Alanı Temizledi
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, kamu görevlileri ve gönüllü vatandaşlar ormanlık alanlardaki atıkları toplamak için bir araya geldi. Etkinlik, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde gönüllülerin katılımıyla ormanlık alandaki atıklar toplandı.
Saimbeyli Kaymakamlığınca, Himmetli ve Yardibi mahallelerinin ormanlık alanında düzenlenen etkinliğine, kamu görevlileri ile gönüllü vatandaşlar katıldı.
Katılımcılar, doğada yangın çıkarma riski taşıyan atıkları toplayıp çöp kutularına taşıdı.
Kaymakam Emre Açar, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmayı istediklerini belirtti.
Kaynak: AA / Ayhan Kayhan - Güncel