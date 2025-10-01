Haberler

Sahte Ev İlanlarıyla 5 Milyon Lira Dolandırdı, Zanlı Tutuklandı

Sahte Ev İlanlarıyla 5 Milyon Lira Dolandırdı, Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da internet üzerinden sahte ev ve bungalov ilanlarıyla vatandaşları 5 milyon lira dolandırdığı iddia edilen S.Ö. tutuklandı. Siber suçlarla mücadele ekipleri, dolandırıcılıkla ilgili operasyon düzenledi.

Erzurum'da internet üzerinden verdiği sahte ev ve bungalov ilanlarıyla vatandaşları 5 milyon lira dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, siber suçları engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, internet üzerine verdiği sahte ev ve bungalov kiralama ilanlarıyla 5 milyon lira nitelikli dolandırıcılık yaptığını tespit ettiği S.Ö'yü (19) ikametine düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı S.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
MSB: Gazze'ye giden Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi

Sumud Filosu'nun çağrısıyla harekete geçtik! Aralarında Türkler de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uygulama resmen başlıyor! Bursa'da radar noktaları önceden paylaşılacak

Bir şehrimizde sürücüleri sevindiren haber! Önceden paylaşılacak
Ebru Gündeş boşanır boşanmaz bambaşka birine dönüştü

Boşanır boşanmaz bambaşka biri oldu! Yeni imajı çok konuşulacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.