Sahte Ev İlanlarıyla 5 Milyon Lira Dolandırdı, Zanlı Tutuklandı

Erzurum'da internet üzerinden verdiği sahte ev ve bungalov ilanlarıyla vatandaşları 5 milyon lira dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, siber suçları engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, internet üzerine verdiği sahte ev ve bungalov kiralama ilanlarıyla 5 milyon lira nitelikli dolandırıcılık yaptığını tespit ettiği S.Ö'yü (19) ikametine düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı S.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.