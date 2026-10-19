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Sahte başsavcı 1 milyon 829 bin TL dolandırdı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

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Antalya'da kendini Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak tanıtan şüpheli ile 2 şüphelinin, davaları lehte sonuçlandırma vaadiyle 3 kişiyi toplam 1 milyon 829 bin lira dolandırdığı iddia edildi. Mağdurlara sahte mahkeme kararı gönderen 3 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA'da kendisini Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak tanıtan E.G. (44) ve beraberindeki 2 şüphelinin, mahkemelerdeki davaları lehte sonuçlandırma vaadiyle 3 kişiyi toplam 1 milyon 829 bin lira dolandırdığı iddia edildi. Mağdurları inandırmak için sahte mahkeme kararları hazırladığı belirtilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da araç kiralama şirketi işleten H.Ç. (48), polise başvurarak dolandırıcılık şikayetinde bulundu. Kendisini Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak tanıtan E.G.'nin, Finike'de görülen gayrimenkul anlaşmazlığına ilişkin davasını lehine sonuçlandırma vaadiyle 279 bin lira ödeme yaptığını iddia etti. E.G. ve beraberindeki şüphelilerin, davanın karara bağlandığı bahanesiyle dosyaya bakan hakimlere verilmek üzere 1 milyon 500 bin lira daha talep ettiğini bildirdi.

SAHTE MAHKEME KARARI GÖNDERMİŞLER

Olayı soruşturan polis ekipleri, şüphelilerin H.Ç.'yi ikna etmek amacıyla WhatsApp üzerinden gönderdiği, 'Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi' başlıklı sahte karar metnine ulaştı. Kendisini Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak tanıtan E.G., makam şoförü olarak tanıtılan S.G. (27) ile dolandırıcılık olayını organize ettiği değerlendirilen A.G. (30) yakalanarak gözaltına alındı.

AYNI YÖNTEMLE 2 KİŞİYİ DAHA DOLANDIRMIŞLAR

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin aynı yöntemle galericilik yapan A.G.'den (45) 1 milyon 400 bin lira, emekli polis memuru A.H.D.'den (51) ise 150 bin lira aldığını tespit etti. A.G. ve A.H.D.'nin de 19 Ekim'de emniyette müşteki sıfatıyla ifadeleri alındı. 3 şüphelinin bu yöntemle 3 kişiden toplam 1 milyon 829 bin lira aldıkları belirlendi.

ARAMALARDA SAHTE MAHKEME KARARLARI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 4 cep telefonu ve SIM kart, 2 bilgisayar, 1400 lira ile çok sayıda sahte mahkeme kararı ele geçirildi. Dijital materyaller ve belgelere el konuldu.

'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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