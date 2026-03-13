Haberler

Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Samsun merkezli 3 ilde, internette sahte ilan vererek dolandırıcılık yapan 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şikâyet eden bir vatandaşın dolandırılması üzerine başlatılan soruşturmada, şüphelilerin sahte internet siteleri üzerinden haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, babasının hastalığı nedeniyle Samsun'da bulunan bir kişinin, araç kiralamak istemesi üzerine internet ortamında karşılaştığı ilana başvurması sonucu dolandırıldığını bildirerek şikayetçi olmasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin, internet ortamında araç kiralama hizmeti veriyormuş gibi görünen sahte internet siteleri ve ilanlar üzerinden vatandaşlarla iletişime geçtiklerini, araç kiralama vaadiyle ödeme talep ederek haksız kazanç sağladıklarını belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler A.Ç. (21), B.G. (19), Y.İ. (19) ve M.Ö'yü (22) İstanbul'da, H.P'yi (28) ise Iğdır'da yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Samsun Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek
