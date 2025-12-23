Haberler

Ordu'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan karaca öldü

Güncelleme:
Ordu'nun Korgan ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan bir karaca, mahalle sakinlerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Ordu'nun Korgan ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı karaca öldü.

Çamlı Mahallesi'nde sokakta bulunan köpekler, mahalleye inen karacayı kovalamaya başladı.

Kaçmaya çalışan karaca, köpeklerin saldırısı sonucu öldü.

Köpekler, olayı fark eden mahalle sakinlerince bölgeden uzaklaştırıldı.

Olay, bir evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
