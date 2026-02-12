Haberler

Şahinbey Belediyesi Güreş Takımı'ndan 8 sporcu Milli Takım kadrosuna seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi Güreş Takımı, Yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak 8 sporcusunu Milli Takım kadrosuna göndermeyi başardı. Belediye Başkanı Tahmazoğlu, bu başarıyı tesadüf olarak değerlendirmedi.

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi Güreş Takımı'ndan 8 sporcu Milli Takım kadrosuna seçildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Belediyesi Güreş Takımı Yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu aynı zamanda takımdan seçilen 8 sporcu ise Milli Takım kadrosuna seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Milli Takım kadrosuna seçilen sporcuların başarısının tesadüf olmadığını dile getirdi.

İlçeye modern spor tesisleri kazandırarak çocukların ve gençlerin sağlıklı ortamlarda yetişmesini sağladıklarını belirten Tahmazoğlu, güreş dahil olmak üzere birçok branşta dereceler elde edildiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Felipe Melo'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler

"Avrupa Fatihi" Galatasaray için söyledikleri taraftarları delirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu

Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı

Bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı
Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü

2 çocuk annesi kadının korkunç sonu: 13 yaş büyük sevgilisi...
Felipe Melo'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler

"Avrupa Fatihi" Galatasaray için söyledikleri taraftarları delirtti
Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu

Şifonyerin alt çekmecesini çekti, gördüğü karşısında donup kaldı
İspanyol modelden Tuba Ünsal'a sert yanıt: ''Gözyaşlarını gerçekle karıştırmayın''

Tuba Ünsal'ın açıklamaları ortalığı karıştırdı