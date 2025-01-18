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Şahinbey Belediyesi 177 Öğrenciyi Umreye Uğurladı

Şahinbey Belediyesi 177 Öğrenciyi Umreye Uğurladı
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Şahinbey Belediyesi, 'Şefkat Peygamberi' dersi sınavında dereceye giren 177 öğrenciyi umreye uğurladı. Uğurlama töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin umreye gitmesinin önemine vurgu yaptı.

Şahinbey Belediyesi, "Şefkat Peygamberi" dersi sınavından derece yapan 177 öğrenciyi umreye uğurladı.

Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Müftülüğü'nün organize ettiği projede sınava giren ve derece yapan öğrencileri umreye göndermek için uğurlama töreni düzenledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı açıklamada, öğrencilerin umreye gitmesinin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şahinbey Belediyesi olarak 7'incisini düzenlediğimiz umre ödüllü kitap okuma yarışmasında her okulun 1'nci, 2'nci ve 3'üncülerini umreye gönderiyoruz. Öğrencilerimize hem kitap okuma alışkanlığı kazandırmak hem peygamberimizin hayatını öğretmek, hem de onları ödüllendirmek adına bu yarışmayı düzenliyoruz. 177 öğrencimiz hocalarıyla birlikte 11 gün boyunca o mübarek, kutsal topraklarda olacak."

Konuşmaların ardından okunan duadan sonra öğrenciler umreye uğurlandı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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