Haberler

Sahil Güvenlik ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında Marmara ve boğazlarda görev başında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sahil Güvenlik Komutanlığı, yılbaşı süresince deniz güvenliğini sağlamak amacıyla Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında 76 unsur ve 405 personel ile görev yapıyor. Komutan Tümamiral Serkan Tezel, vatandaşları huzurlu bir yılbaşı geçirmeleri için uyarıda bulundu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında 76 unsur, 405 personelle nöbetlerini sürdürüyor.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı koordinesinde alınan tedbirler kapsamında sorumluluk alanında bulunan İstanbul ve Çanakkale boğazları başta olmak üzere belirlenen noktalarda 76 unsur ve 405 personel görevlendirildi.

Ekipler, yılbaşı süresince deniz güvenliğinin sağlanması, can ve mal emniyetinin korunması amacıyla 24 saat esasına göre görev yapacak.

Anadolu Ajansına konuşan Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, herkesin yeni yılını kutladı.

Tezel, "Vatandaşlarımızın yeni yıla huzurlu ve güvenli şekilde girmelerini sağlamak, sorumluluk sahamız olan denizlerde tehlikeye düşenlere en kısa sürede yardım elimizi uzatabilmek maksadıyla 76 unsur, 405 personel ile görevimizin başındayız. Bu gece sabaha kadar yüzer unsurlarımız, dalış timlerimiz ve hava aracı görevlendirmelerimizle 'mavi vatan'ımızda denetim ve devriye faaliyetlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların özellikle boğazlarda diğer vatandaşları rahatsız etmemeleri için gürültü kirliliği yapmamaları gerektiğini belirten Tezel, "Vatandaşların izinsiz havai fişek ve benzeri payroteknik malzeme kullanmamaları konularına dikkat etmelerini rica ediyorum. Denizde yardıma ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızın özellikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulunmalarının, can emniyetleri açısından çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatırım." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'dan sonra Süper Kupa'nın ertelenmesi için bir başvuru daha

Trabzonspor'dan sonra bir başvuru daha! Süper Kupa oynanmayabilir
Real Madrid'e Mbappe'den kötü haber: Haftalarca forma giyemeyecek

Yeni yıla girerken kötü haber: Haftalarca forma giyemeyecek
Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Trabzonspor'dan sonra Süper Kupa'nın ertelenmesi için bir başvuru daha

Trabzonspor'dan sonra bir başvuru daha! Süper Kupa oynanmayabilir
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
İstanbul için yeni uyarı! AKOM bu kez beklenen kar kalınlığını da verdi

İstanbul'a yeni uyarı! AKOM bu kez kar kalınlığını da verdi