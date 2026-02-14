Muğla'daki su baskınında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen su baskınında mahsur kalan iki kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarılarak güvenli bir bölgeye ulaştırıldı. Mahsur kalanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen su baskınında mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığını bildirdi.
Komutanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bugün Seydikemer ilçesi Çukurincir mevkisinde meydana gelen su baskınında sera üzerinde mahsur kalan vatandaşlar olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçildiği belirtildi.
Açıklamada, bölgeye Sahil Güvenlik dalış timinin sevk edildiği, mahsur kalan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve kurtarılarak güvenli bölgeye ulaştırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel