Sağlıklı Hayat Merkezi desteğiyle sigaradan kurtulan kadın eşine de ilk adımı attırdı

Güncelleme:
Bartın'da 12 yıllık sigara bağımlılığından Sağlıklı Hayat Merkezi'nden aldığı destekle kurtulan 58 yaşındaki ev hanımı Hülya Okur, 50 yıldır tiryaki olan eşi Osman Okur'a örnek olarak dumansız hayat için adım atmasını sağladı.

Bartın'da 12 yıllık sigara bağımlılığından Sağlıklı Hayat Merkezi'nden aldığı destekle kurtulan 58 yaşındaki ev hanımı Hülya Okur, 50 yıldır tiryaki olan eşi Osman Okur'a örnek olarak dumansız hayat için adım atmasını sağladı.

Sigarayı bırakmak isteyenlere profesyonel danışmanlık hizmeti veren İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Şehit Furkan Yılmaz Sağlıklı Hayat Merkezi'nde danışanlara tıbbi desteğin yanı sıra psikolojik destek de veriliyor.

Bireylerle sigara içmenin sebebi ve bırakma kararının nasıl alınabileceği, karardan sonra neler yapılması ve nelere dikkat edilmesi gerektiği, yeniden başlamada yapılan hatalar gibi konularda görüşmeler yapan danışmanlar, sigara bağımlılarının sağlıklı yaşama adım atmalarına yardım ediyor.

"Çok mutluyum, gururluyum ve huzurluyum"

Yaklaşık 12 yıldır kullandığı sigarayı merkezde gördüğü tedaviyle bırakan 58 yaşındaki Hülya Okur, AA muhabirine, başına gelen üzücü bir olay sonrası sigaraya başladığını ve ilerleyen süreçte günde 3 paket sigara içtiğini anlattı.

Bir arkadaşı aracılığıyla Sağlıklı Hayat Merkezi'nden haberdar olduktan sonra başvurduğunu aktaran Okur, "Burada doktorumuz çok yakından ilgilendi ve yaklaşık 6 ay önce sigarayı bıraktım. Bıraktıktan sonra ses tonum dahi açılmaya başladı. Aklıma sigara geldikçe dişlerimi fırçaladım, bol bol su içtim, sakız çiğnedim. Çok mutluyum, gururluyum ve huzurluyum." diye konuştu.

Okur, merkeze başvurma kararını aldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Ben bıraktıktan sonra eşime de cesaret geldi. Bugün onun için eşimle merkeze geldik. İnşallah o da bırakacak. Bırakmak isteyenler bir an önce bu merkezlere başvursunlar, bıraksınlar." dedi.

"Eşimde gördüğüm değişiklikler bende de farkındalık yarattı"

Hülya Okur'un eşi 63 yaşındaki Osman Okur da yaklaşık 50 yıldır sigara içtiğini, eşinin sigarayı bıraktığını görmesiyle kendisine de cesaret geldiğini ifade etti.

Yine eşinin tavsiyesiyle merkeze geldiğine değinen Okur, şöyle devam etti:

"İnşallah ben de bırakmak istiyorum, deneyeceğiz. Eşimin yanında sigara içmeye utanır oldum. Ben de artık bırakmak istiyorum. İnşallah dumansız bir hayata adım atacağım. Sigarayı bıraktıktan sonra eşimde gördüğüm değişiklikler bende de farkındalık yarattı, cesaretlendirdi. Maddi, manevi ve sağlık yönünden inşallah bu sigarayı bırakacağız, başaracağız."

"İlaç ve önerilere uyum sağlayanlarda başarılı sonuçlar elde ediliyor"

Şehit Furkan Yılmaz Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nde görevli Dr. Burcu Acar, sağlık çalışanları olarak sigara bağımlılığıyla mücadelede vatandaşların yanlarında olduklarını vurguladı.

Acar, polikliniklerde bilimsel yöntemlerle, kişiye özel ve sürdürülebilir çözümler sunduklarını vurgulayarak, "Burada danışanlarımıza sigaranın dert ortağı yerine kendisini hasta edecek, kansere yol açabilecek zararlı bir alışkanlık ve kalp krizinin en büyük sebebi olduğunu anlatıyoruz. Bireyde sigarayı sevmeme duygusu, hoşlanmama, tiksinti oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sigarayı bırakmak isteyen bireylerden ilaç ve önerilere uyum sağlayanlarda yüksek oranda başarılı sonuçlar elde edildiğine dikkati çeken Acar, "Tütünle mücadeleye büyük hassasiyetle yaklaşan Sağlık Bakanlığı, toplum sağlığını korumak adına sigara bırakma hizmetlerini kararlılıkla destekliyor." dedi.

Acar, sadece bırakmayı düşünenleri değil sigara içen herkesi dumansız hayat için polikliniklere beklediklerini de sözlerine ekledi.

