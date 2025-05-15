Sağlıklı Beslenme ve Metabolizma Sempozyumu Konya'da Başladı

Sağlıklı Beslenme ve Metabolizma Sempozyumu Konya'da Başladı
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Konya'da Selçuk Üniversitesi ve Türk Biyokimya Derneği tarafından düzenlenen 3. Beslenme ve Metabolizma Sempozyumu, sağlıklı toplum hedefleri doğrultusunda önemli bilimsel başlıkları ele alıyor. Sempozyum, beslenme alışkanlıklarından nörolojik hastalıklara kadar geniş bir yelpazede tartışmalara sahne olacak.

Konya'da Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Türk Biyokimya Derneği İstanbul Şubesi tarafından 3. Beslenme ve Metabolizma Sempozyumu düzenleniyor.

Konya Valisi İbrahim Akın, SÜ Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açılışında, sempozyumun bir bilimsel buluşma olmasının yanında sağlıklı toplum hedefiyle atılmış stratejik bir adım olduğunu dile getirdi.

Kanuni Sultan Süleyman'ın "Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" sözlerini hatırlatan Akın, şöyle konuştu:

"Bu kıymetli nefesi korumanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın yollarını arıyoruz. Sağlık Bakanlığımız 2025 itibariyle Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hayat programını güncellemiş ve bu alandaki bilimsel çalışmaları desteklemeye devam etmektedir. Bu sempozyumumuzda bu hedeflerle örtüşen bilimsel başlıklarla beslenme alışkanlıklarımızdan genetik mirasımıza, bağırsak ekosistemimizden nörolojik hastalıklara kadar uzanan geniş bir çerçevede insan sağlığının en temel yapı taşları yeniden ele alınacaktır. Beslenme bireysel tercihlerimizle birlikte kalkınma sürecimizin, toplumsal hayatımızın ve gelecek kuşakların yaşam kalitesinin de merkezinde yer almaktadır."

Konya Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ak ve Türk Biyokimya Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Doğan Yücel de selamlama konuşması yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından SÜ Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Hümeyra Yerlikaya Aydemir moderatörlüğünde, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu "Yeni bin yıl yeni bir tıp yaklaşımını gerektiriyor", Prof. Dr. Figen Gürdöl de "Doğru beslenme: Öğretiler ve gerçekler" sunumunu yaptı.

Alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak katıldığı sempozyum iki gün sürecek.

Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Güncel
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