Sağlıkçıların eyleminde biber gazından etkilenen polise, alandaki doktorlar müdahale etti
Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
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Konya'da Doktor Ekrem Karakaya'nın bir hasta yakını tarafından öldürülmesi tüm yurtta sağlıkçıları sokağa döktü. İstanbul'da ise İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürümek isteyen sağlıkçılarla polis arasında gerginlik yaşandı. O sırada sıkılan biber gazından etkilenen bir polise ise yine alanda bulunan doktorlar müdahale etti.
Konya Şehir Hastanesi'ne dün öğle saatlerinde gelen Hacı Mehmet Akçay, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. İnfial yaratan olay sonrasında Türk Tabipler Birliği 7-8 Temmuz tarihleri için grev kararı aldı.
ÇAPA'DA SAĞLIKÇILAR EYLEM YAPTI
Ülke genelinde ise sağlıkçılar bugün eylem yaptı. Sağlıkta şiddetin son bulmasını isteyen yüzlerce sağlıkçı, İstanbul'da ise Çapa'da toplandı. Buradan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürümek isteyen sağlıkçılarla polis karşı karşıya geldi. Yaşanan gerginlik kameralarca da kaydedildi.
FENALAŞAN POLİSE İLK MÜDAHALE EYLEME KATILAN DOKTORLARDAN GELDİ
Çıkan karışıklıkta sıkılan biber gazından etkilenen bir polis fenalaştı. Polis memuruna ilk müdahaleyi ise alanda bulunan doktorlar gerçekleştirdi.