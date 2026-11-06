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Sağlık-Sen Tekirdağ, Çorlu İlçe Sağlık Müdürü Solakoğlu'nu ziyaret etti

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Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Hüseyin Avni Yeniay ve Başkan Yardımcısı Barış Zeytin, Çorlu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Neval Solakoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette sağlık çalışanlarının sorunları, talep ve önerileri ile hizmetlerin verimliliğine katkı sağlayacak işbirliği ele alındı.

Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Hüseyin Avni Yeniay ve Başkan Yardımcısı Barış Zeytin, Çorlu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Neval Solakoğlu'nu ziyaret etti.

İlçe Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen ziyarette, sağlık çalışanlarının sahada karşılaştığı sorunlar, talep ve öneriler ele alındı.

Görüşmede, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve daha etkin sunulmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Solakoğlu, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının önemine değinerek kurumlar arası işbirliğinin sağlık hizmetlerinin verimliliğine katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA
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