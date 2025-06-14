Sağlık Personeli Ahmet Seçkin, Cenaze Töreniyle Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Çanakkale'nin Kumkale mevkiinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden sağlık personeli Ahmet Seçkin, memleketi Ordu'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. 34 yaşındaki Seçkin'in nişanlısıyla düğün hazırlığı yaptığı öğrenilirken, törene çok sayıda kişi katıldı.

Çanakkale'nin Kumkale mevkisinde Sağlık-1 Botu'nda 12 Haziran'da meydana gelen patlamada yaşamını yitiren sağlık personeli Ahmet Seçkin'in cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Nişanlısıyla düğün hazırlığı yaptığı öğrenilen 34 yaşındaki Seçkin için Ünye ilçesindeki Ünye Büyük Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Seçkin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ünye Belediye Başkanvekili Orhan Gürel, Ünye Sağlık Müdürü Yusuf Güney, Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü yetkilileri, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

11 yıllık sağlık personeli Seçkin'in babası Musa ve ağabeyi Turgut Seçkin, taziyeleri kabul etti.

Cenaze, kılınan namazın ardından Çaybaşı ilçesinin Köklük Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Patlamada babasına ait balıkçı teknesinin pervanesini değiştirmek için Kumkale Balıkçı Barınağı'na gelen Kumkale köyündeki kahvehane işletmecisi Semih Çetin (23) de ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
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